В древности люди старались особенно крепко держать свечу в руках, чтобы ее случайно не отпустить в храме. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что означает падение свечи в церкви

Иногда может произойти такое, что свеча выпадает из рук во время молитвы. Наши предки верили, что в таком случае человеку следует подумать о плохих поступках, которые совершил в жизни. Более того, падение свечи может предупреждать о трудностях или испытаниях, которые будут в будущем. В то же время некоторые считают, что это должно побудить верующего к искренней молитве и духовному очищению.

Однако если же свеча не просто упала, но и погасла, то человеку стоит подготовиться к плохим новостям. Так, вскоре верующий может попасть в опасную ситуацию или пережить негативные изменения в жизни.

Впрочем, важно помнить, что Православная церковь Украины призывает христиан не следовать народным приметам, а искать ответы на свои вопросы в вере. В большинстве случаев падение свечи – лишь случайность, которая не несет никакого мистического смысла.

Свечи в церкви / Фото Freepik

Почему нельзя дарить свечи

Во многих странах они ассоциируются с чествованием памяти умерших и траурными обрядами. Наши предки старались не дарить свечи своим близким, поскольку он якобы символизирует грусть и одиночество. Более того, предки не хотели навлечь скорую смерть для человека, которому планировали сделать подобный сюрприз.

По народным приметам, пламя свечи может забрать благополучие и энергию у своего владельца. В то же время в древности люди старались не принимать такие предметы в подарок от незнакомцев. Дело в том, что никто не может узнать, с какими намерениями кто-то дарит свечи.