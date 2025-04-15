Вже 20 квітня віряни західного і східних обрядів відзначатимуть Воскресіння Христове. З цієї нагоди LifeStyle24 розповідає цікаві факти про Великдень.

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Цікаві факти про Великдень

Чому кролик став символом Великодня в Європі

У західноєвропейських країнах, особливо в Німеччині, великодній кролик став уособленням плодючості та весняного відродження природи. Ця тварина дуже швидко розмножується, тому символізує нове життя. За легендою, саме він приносить дітям великодні яйця, які ховає в саду або кошику.

Чому взагалі фарбують яйця на Великдень

Для наших предків яйце символізувало відродження життя. У язичницькій традиції воно було оберегом, а в християнстві стало образом гробу Христового. Так, шкаралупа почала асоціюватися з труною, а внутрішній вміст яйця – оновлений світ після Воскресіння Христа.

Що цікаво, згідно з однією з найвідоміших легенд, традиція фарбувати яйця також пов'язана зі святою рівноапостольною Марією Магдалиною. Після Воскресіння Ісуса вона прийшла до імператора Тиберія, щоб повідомити про цю подію. Однак за традицією до правителя не можна було з'являтись із порожніми руками, тому Марія принесла йому яйце як дар. Почувши про повернення Спасителя до життя, Тиберій скептично відповів: "Це так само неможливо, якби це яйце раптом стало червоним". І в ту ж мить – яйце в руках Марії набуло червоного кольору.

Великдень / Фото Freepik

Крашанки й писанки – це не одне й те саме

Писанка – це сире яйце, яке розмальовують кількома кольорами природних барвників і бджолиним воском. Для цього процесу люди зазвичай використовують спеціальний інструмент, який називається писачок. На яйцях малюють різні візерунки, серед яких можуть бути квіти, хрести, хвилі, зірки або геометричні фігури, що мають особливе значення. Найчастіше писанки зберігають як оберіг або прикрасу, але нерідко їх дарують рідним або знайомим з побажаннями здоров'я, щастя чи врожаю.

Водночас крашанка – це зварене яйце, яке фарбують одним кольором. Наші предки полюбляли використовувати відвари калини, буряків або цибулевого лушпиння, щоб отримати гарний відтінок шкаралупи. Такі яйця найчастіше освячують у великодньому кошику й потім споживають разом з родиною під час святкового сніданку.

Чому вітаються "Христос Воскрес"

За біблійними переказами, вперше цю фразу сказав ангел. Саме він розповів жінкам-мироносицям, які прийшли до Гробу Господнього, про диво, яке сталося. Після цього святі поділилися звісткою з апостолами та промовили: "Воістину Воскрес", щоб підтвердити власні слова. В Україні це вітання поширене не лише в церкві, а й у побуті.