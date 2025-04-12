Так, християни протягом семи тижнів дотримуються Великого посту, бо прагнуть духовно та тілесно очиститися перед великим святом. Однак існують певні дні, коли вірянам слід присвятити особливу увагу молитвам і роздумам, а не роботі. Коли не можна працювати перед Великоднем – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна працювати перед Великоднем

Вірянам слід відмовитися від будь-якої фізичної праці та хатніх справ у найскорботніший день – Страсну п'ятницю. Саме тоді християни згадують, як Ісуса Христа розіп'яли на хресті, на горі Голгофі. Багато людей відмовляються від їжі до вечірньої служби в церкві, на якій виносять плащаницю – полотно із зображенням Господа. Страсну п'ятницю варто провести за молитвами та духовними роздумами, а не за розвагами та веселощами.

Також християнам не можна працювати у Велику суботу. Цей день нагадує про поховання Ісуса Христа. Традиційно напередодні Воскресіння Христового люди завершують приготування святкового кошика, в якому лежать паски, писанки та крашанки. У Велику суботу в деяких церквах починають освячувати великодні страви.

Коли не можна працювати перед ВеликоднемКоли не можна працювати перед Великоднем / Фото Freepik

Що ще не можна робити перед Великоднем

  • Не варто порушувати Великий піст, зокрема їсти м'ясні та молочні продукти.
  • Не рекомендується влаштовувати гучні святкування, розважатися та веселитися.
  • Не можна конфліктувати, лихословити, пліткувати та ображати.
  • Не слід займатися важкою фізичною роботою.

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