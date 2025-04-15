Про те, коли триватимуть богослужіння, 24 Канал пише з посиланням на повідомлення столичних храмів та церков у інших містах.
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Великодні Богослужіння у Києві та інших містах: перелік
Уже четвертий рік Україна відзначатиме Великдень в умовах повномасштабної війни. Цього року свято відзначатимуть одночасно в усіх християнських країнах. Традиційні богослужіння проводитимуть у храмах країни, вдень та вночі відбуватимуться Літургії. Православна церква України та Українська греко-католицька церква вже визначилися з часом їхнього проведення.
Божественні літургії ПЦУ проводить щодня протягом всього Страсного тижня. А в суботу, 19 квітня, о 23:00 Митрополит Епіфаній розпочне Великоднє Богослужіння в Михайлівському золотоверхому соборі у Києві. Воно триватиме приблизно до 04:00.
У неділю, 20 квітня, Помісна церква України також проводитиме святкові служби:
- пізня Літургія – о 09:00;
- Пасхальна вечірня – о 17:00.
У соборі освячення великодніх кошиків відбуватиметься:
- 19 квітня – після служби, яка розпочнеться о 17:00 і триватиме до 23:00;
- 20 квітня – після служби, яка закінчиться приблизно о 17:00 години.
Трансляція всіх богослужінь транслюватиметься на YouTube-каналі та на сторінці у Facebook ПЦУ, а також на особистій сторінці Митрополита Епіфанія. Також служби показуватимуть 19 квітня з 23:00 на телеканалі "Суспільне Культура".
У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври ПЦУ святкова літургія розпочнеться 20 квітня о 06:00. Освячувати паски в храмі будуть 19 квітня з 16:00 до 21:00 та 20 квітня з 12:00.
Українська греко-католицька церква у Києві проведе ранкові та вечірні богослужіння в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Тут освячуватимуть паски у суботу, 19 квітня, з 15:00 до 21:00 та 20 квітня зранку після Літургії, яка почнеться о 07:00.
Трансляцію служби показуватимуть на YouTube-каналі УГКЦ "Живе телебачення". Також служба транслюватиметься о 20 квітня о 07:00 на телеканалі "Суспільне Культура".
Священнослужителі будуть розповідати вірянам про порядок дій у випадку повітряної тривоги та готують інформацію про найближчі до храмів укриття.
Де і коли проходитимуть Великодні Богослужіння в інших містах
- У храмі Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ в Дніпрі цього тижня також тривають богослужіння з нагоди Страсного тижня. У неділю, 20 квітня, зранку відбудеться Ранкова служба о 08:00, а о 09:00 там проведуть Недільну Службу Божу. Після неї відбуватиметься освячення пасок.
- У храмі святого Іоана Богослова у Харкові Великодні Богослужіння нічної служби не буде. Літургія розпочнеться вранці 20 квітня – о 10:00, а перед нею буде Ранкова служба, що розпочнеться о 09:00. Після служб та, ймовірно, під час їхнього проведення, в церкві освячуватимуть великодні кошики. Пряма трансляція проходитиме на сайті храму.
- У Олексіївському храмі Одеси освятити паски можна буде на 20 квітня на святковому Пасхальному Богослужінні, під час якого триватиме хресна хода та літургії. Розпочнуться заходи о 06:00. А о 15:00 священнослужителі проведуть Пасхальну Вечірню службу.
- У Катедральному соборі Ужгорода 20 квітня о 00:00 розпочнеться Утреня. О 01:00 у храмі проведуть освячення кошиків (комендантської години на Закарпатті немає). Далі із 07:00 до 14:00 проходитимуть Божественні Літургії. Вечірня служба в соборі почнеться о 17:00.
- У Львові в Архикатедральному соборі святого Юра освячення пасок проведуть у суботу, 19 квітня, з 12:00 до 20:00. Виходити до людей священники будуть кожні пів години. На Великдень, 20 квітня, із 07:30 до 14:00 триватимуть Божественні Літургії. Трансляція відбуватиметься за цим посиланням.
- У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла благословення пасхальних кошиків відбуватиметься з 14:00 до 21:00. А подивитися літургії можна буде на сторінці в Facebook.
- У Церкві Андрія Первозванного 19 квітня кожні пів години з 12:00 до 21:00 освячуватимуть паски. Усі служби проходитимуть онлайн.
- У Домініканському соборі освячення пасок відбуватиметься 19 квітня з 13:00 до 22:00, а 20 квітня – після кожної літургії.
- У львівській церкві Успіння Богородиці ПЦУ чин освячення пасок та іншої поживи проведуть 19 квітня з 13:00 по 20:00. У неділю, 20 квітня з 08:00 до 12:00 триватимуть Божественні Літургії. Трансляція відбуватиметься за посиланням.