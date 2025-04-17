Само пламя традиционно передают в каждый уголок мира. Что произойдет, если Благодатный огонь не взойдет – рассказывает LifeStyle24.

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Что будет, если не взойдет Благодатный огонь

Многие верующие воспринимают возможное отсутствие огня как знак или предупреждение. Некоторые святые отцы высказывали мнение, что если пламя однажды не взойдет, то это может быть признаком приближения конца света или духовного упадка человечества.

Именно таким образом Господь предупредит, что времени на покаяние почти не осталось. Однако до сих пор нет задокументированных подтверждений, что Благодатный огонь когда-то не сошел.

Восхождение Благодатного огня / Фото "Слово и Дело"

Когда восходит Благодатный огонь в 2025 году

Церемония схождения Благодатного огня проводится в Великую субботу, накануне Воскресения Христова, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году это произойдет 19 апреля.

Вечером накануне Великой субботы в храме гасят абсолютно все источники огня, в частности свечи и лампады. Утром следующего дня делегации всех христианских церквей начинают осматривать Кувуклию – часовню, возведенную над самим Гробом Господним. После проверки ее запечатывают, чтобы исключить любое вмешательство и начинают церковное шествие. Впоследствии выходит Иерусалимский патриарх с 33 свечами и начинает читать молитвы. И только после этого сходит Благодатный огонь, а лампадки с пламенем развозят в разные страны.