В этом году Благодатный огонь сойдет 19 апреля. О значении и истории этого чуда – рассказывает LifeStyle24.

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Что означает схождение Благодатного огня

Благодатный огонь символизирует появление Иисуса на земле после Воскресения. Многие верующие считают, что он имеет особую силу и приносит благословение в дом. Кроме этого, это видимый знак от Господа и милость Божья для людей. Священники говорят, что огонь восходит для того, чтобы верующие "зажигались верой". Считается, если он не сойдет, то это будет свидетельствовать о приближении конца света.

Интересно, что первые письменные упоминания о Благодатном огне датируются IV веком. По преданию, апостол Павел увидел сильный свет, который падал на место погребения Иисуса Христа. Так, ученик стал первым свидетелем появления Благодатного огня.

Схождение Благодатного огняСхождение Благодатного огня / Фото Pinterest

Что известно о схождении Благодатного огня в 2025 году

19 апреля, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится торжественная церемония. Во время нее Иерусалимский патриарх войдет в часовню, которую называют Кувуклией, держа в руках 33 свечи. Они символизируют количество лет Иисуса на момент смерти. После молитвы патриарха Благодатный огонь взойдет и будет передаваться верующим. Так, его будут распространять лампами или свечами во всем мире, в частности в Украине, где христиане будут торжественно встречать пламя в храмах.

Традиционно пламя поддерживается в Кувуклии в течение всего года. Однако Благодатный огонь исчезает только накануне следующей Великой субботы.