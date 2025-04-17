В этом году Благодатный огонь сойдет 19 апреля. О значении и истории этого чуда – рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Видимый знак от Господа: почему Благодатный огонь сходит на православную Пасху

Что означает схождение Благодатного огня

Благодатный огонь символизирует появление Иисуса на земле после Воскресения. Многие верующие считают, что он имеет особую силу и приносит благословение в дом. Кроме этого, это видимый знак от Господа и милость Божья для людей. Священники говорят, что огонь восходит для того, чтобы верующие "зажигались верой". Считается, если он не сойдет, то это будет свидетельствовать о приближении конца света.

Интересно, что первые письменные упоминания о Благодатном огне датируются IV веком. По преданию, апостол Павел увидел сильный свет, который падал на место погребения Иисуса Христа. Так, ученик стал первым свидетелем появления Благодатного огня.

Схождение Благодатного огня / Фото Pinterest

Что известно о схождении Благодатного огня в 2025 году

19 апреля, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится торжественная церемония. Во время нее Иерусалимский патриарх войдет в часовню, которую называют Кувуклией, держа в руках 33 свечи. Они символизируют количество лет Иисуса на момент смерти. После молитвы патриарха Благодатный огонь взойдет и будет передаваться верующим. Так, его будут распространять лампами или свечами во всем мире, в частности в Украине, где христиане будут торжественно встречать пламя в храмах.

Традиционно пламя поддерживается в Кувуклии в течение всего года. Однако Благодатный огонь исчезает только накануне следующей Великой субботы.