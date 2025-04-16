Церемония схождения Благодатного огня проводится в Великую субботу, накануне Воскресения Христова, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году это произойдет 19 апреля, рассказывает LifeStyle24.

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Почему Благодатный огонь сходит на православную Пасху

Уже более тысячи лет эту церемонию проводит Иерусалимский православный патриарх, который является частью Восточной православной церкви. Благодатный огонь сходит только тогда, когда все подготовительные церковные условия соблюдены согласно православному чину. Так, вечером накануне Великой субботы в храме гасят абсолютно все источники огня, в частности свечи и лампады. Утром следующего дня делегации всех христианских церквей начинают осматривать Кувуклию – часовню, возведенную над самим Гробом Господним. После проверки ее запечатывают, чтобы исключить любое вмешательство и начинают церковное шествие. Впоследствии выходит Иерусалимский патриарх с 33 свечами и начинает читать молитвы. И только после этого сходит Благодатный огонь, а лампадки с пламенем развозят в разные страны.

По одной из версий, это чудо происходит накануне православной Пасхи, поскольку только патриарх и священники Православной Церкви знают последовательность проведения Литании.

Схождение Благодатного огня / Фото Pinterest

Что символизирует схождение Благодатного огня

Он символизирует появление Иисуса на земле после Воскресения. Многие верующие считают, что Благодатный огонь имеет особую силу и приносит благословение в дом.

Кроме этого, это видимый знак от Господа и милость Божья для людей. Священники говорят, что огонь сходит для того, чтобы верующие "зажигались верой". Считается, если он не сойдет, то это будет свидетельствовать о приближении конца света.