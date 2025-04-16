Церемония схождения Благодатного огня является важной частью Пасхальных празднований. Он символизирует появление Иисуса на земле после Воскресения. Многие верующие считают, что Благодатный огонь имеет особую силу и приносит благословение в дома, рассказывает LifeStyle24.

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Когда восходит Благодатный огонь в 2025 году

Благодатный огонь традиционно сойдет в Великую субботу, которая в этом году приходится на 19 апреля, накануне Пасхи. Именно в этот день в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится торжественная церемония. Во время нее Иерусалимский патриарх войдет в часовню, которую называют Кувуклией, держа в руках 33 свечи, означающие количество лет Иисуса на момент смерти. После молитвы огонь, который считается Благодатным, восходит и передается верующим. Так, его распространяют лампами или свечами во всем мире, в частности в Украине, где христиане торжественно встречают пламя в храмах.

Важно отметить, что верующие смогут увидеть это чудо вживую или в прямой трансляции Православной церкви Украины. Если кто-то хочет стать свидетелем схождения Благодатного огня, то следует заранее отправиться в Иерусалим.

Что интересно, по традиции пламя поддерживается в Кувуклии в течение всего года. Впрочем, Благодатный огонь исчезает только накануне следующей Великой субботы.

Благодатный огонь / Фото 24 Канала

Что будет, если Благодатный огонь не сойдет

Многие верующие воспринимают возможное отсутствие огня как знак или предупреждение. Некоторые святые отцы высказывали мнение, что если пламя однажды не взойдет, то это может быть признаком приближения конца света или духовного упадка человечества. Именно таким образом Господь предупредит, что времени на покаяние почти не осталось.