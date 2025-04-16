Церемонія сходження Благодатного вогню є важливою частиною Великодніх святкувань. Він символізує появу Ісуса на землі після Воскресіння. Багато вірян вважають, що Благодатний вогонь має особливу силу і приносить благословення в оселі, розповідає LifeStyle24.

Цікаво Наближається Великдень 2025: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

Коли сходить Благодатний вогонь у 2025 році

Благодатний вогонь традиційно зійде у Велику суботу, яка цьогоріч припадає на 19 квітня, напередодні Великодня. Саме у цей день у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбудеться урочиста церемонія. Під час неї Єрусалимський патріарх увійде до каплиці, яку називають Кувуклією, тримаючи у руках 33 свічки, що означають кількість років Ісуса на момент смерті. Після молитви вогонь, який вважається Благодатним, сходить і передається вірянам. Так, його поширюють лампами чи свічками в усьому світі, зокрема в Україні, де християни урочисто зустрічають полум'я у храмах.

Важливо зазначити, що віряни зможуть побачити це диво наживо або ж в прямій трансляції Православної церкви України. Якщо хтось хоче стати свідком сходження Благодатного вогню, то слід заздалегідь вирушити до Єрусалима.

Що цікаво, за традицією полум'я підтримується у Кувуклії протягом усього року. Втім, Благодатний вогонь зникає лише напередодні наступної Великої суботи.

Благодатний вогонь / Фото 24 Каналу

Що буде, якщо Благодатний вогонь не зійде

Багато вірян сприймають можливу відсутність вогню як знак або попередження. Деякі святі отці висловлювали думку, що якщо полум'я одного разу не зійде, то це може бути ознакою наближення кінця світу або духовного занепаду людства. Саме у такий спосіб Господь попередить, що часу на покаяння майже не залишилося.