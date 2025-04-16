Церемонія сходження Благодатного вогню проводиться у Велику суботу, напередодні Воскресіння Христового, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Цьогоріч це станеться 19 квітня, розповідає LifeStyle24.

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Чому Благодатний вогонь сходить на православний Великдень

Вже понад тисячу років цю церемонію проводить Єрусалимський православний патріарх, який є частиною Східної православної церкви. Благодатний вогонь сходить лише тоді, коли всі підготовчі церковні умови дотримано згідно з православним чином. Так, ввечері напередодні Великої суботи в храмі гасять абсолютно всі джерела вогню, зокрема свічки та лампади. Вранці наступного дня делегації всіх християнських церков починають оглядати Кувуклію – каплицю, зведену над самим Гробом Господнім. Після перевірки її запечатують, щоб унеможливити будь-яке втручання та розпочинають церковну ходу. Згодом виходить Єрусалимський патріарх з 33 свічками та починає читати молитви. Та лише після цього сходить Благодатний вогонь, а лампадки з полум'ям розвозять в різні країни.

За однією з версій, це диво стається напередодні православного Великодня, оскільки лише патріарх і священники Православної Церкви знають послідовність проведення Літанії.

Сходження Благодатного вогню / Фото Pinterest

Що символізує сходження Благодатного вогню

Він символізує появу Ісуса на землі після Воскресіння. Багато вірян вважають, що Благодатний вогонь має особливу силу і приносить благословення в оселі.

Крім цього, це видимий знак від Господа та милість Божа для людей. Священники кажуть, що вогонь сходить для того, щоб віряни "запалювалися вірою". Вважається, якщо він не зійде, то це свідчитиме про наближення кінця світу.