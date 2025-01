24 Канал зібрав усе, що відомо про жахливі події у світі у розпал новорічних святкувань. Декілька із них сталися у США, ще одна – у Чорногорії.

У Новому Орлеані, що у США, на перехресті Канал-стріт та Бурбон-стріт чоловік влетів у людей на пікапі, які зібралися на популярному місці для зустрічі Нового року – воно відоме нічним життям та стриптиз-клубами, а тому людей там було багато.

Відомо, що теракт стався незадовго після настання 2025 року – о 3:15. Після цього водій вступив у перестрілку з правоохоронцями, унаслідок якої й загинув.

Загалом унаслідок інциденту, який кваліфікували як "терористичний акт", загинуло щонайменше 15 осіб, ще 30 – отримали поранення, серед яких є двоє поліцейських.

Чоловік, якого підозрюють у новоорлеанському теракті, мав з собою прапор ІДІЛ. Його особу попередньо встановили – ним виявився громадянин США з Техасу 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар.

"Він був за кермом автівки Ford, яка, здається, була орендованою… Зброя та потенційний саморобний вибуховий пристрій були розташовані в автомобілі суб'єкта. Інші потенційні саморобні вибухові пристрої також були розташовані у Французькому кварталі", – мовиться у заяві ФБР, як вважає, що чоловік діяв не сам.

Як відомо, чоловік 10 років служив в армії США, а тому добре володів зброєю.

Президент США Джо Байден розповів, що за кілька годин до нападу Джаббар "розмістив у соціальних мережах відео, які свідчать про те, що він був натхненний ІДІЛ, і висловлював бажання вбивати".

До слова, Дональд Трамп також прокоментував теракт в Новому Орлеані і назвав його "чистим злом", а ще заявив, що цей випадок підтвердив його риторику щодо небезпечності мігрантів.

Ймовірний знімок Шамсуд-Діна Джаббара, якого підозрюють у вчиненні теракту в Новому Орлеані / Фото з соцмереж

У Лас-Вегасі 1 січня біля готелю Trump International спалахнула автівка Tesla Cybertruck. Будівлю довелося евакуювати.

Інформація про це з'явилася у ЗМІ після 09:30 за місцевим часом (19:30 – за київським).

Автомобіль прибув до Лас-Вегаса о 7:30 ранку, через годину припаркувався біля готелю та вибухнув через 15-20 секунд після зупинки.

Відомо, що загинув водій автомобіля, а також 7 людей отримали поранення.

Поліція встановила особу, яка орендувала транспортний засіб через додаток Turo у штаті Колорадо. Але ім’я поки не розголошують. Однак в американських ЗМІ подейкують, що ним міг виявитися 37-річний Меттью Лівельсбергер, який теж мав досвід служби в армії США.

