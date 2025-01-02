Дональд Трамп, який раніше пообіцяв провести "найбільшу операцію з депортації" у США, заявив, що ця трагедія підтвердила його риторику щодо небезпечності мігрантів, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Трамп відреагував на теракт

Коли я сказав, що злочинці, які приходять, набагато гірші, ніж злочинці, які є в нашій країні, це твердження постійно спростовувалося демократами та фейковими ЗМІ, але воно виявилося правдою,

– написав у соцмережах новообраний президент США.

Раніше, ще під час передвиборчої кампанії, Трамп казав, що планує розпочати боротьбу з нелегальними мігрантами. Під час дебатів із Камалою Гарріс республіканець розповідав, що мігранти з Гаїті їдять домашніх тварин, намагаючись викликати симпатії праворадикальних виборців. Він звинуватив адміністрацію Байдена у дозволі мільйонам мігрантів приїжджати до США, підкресливши, що більшість із них – злочинці.

До слова, у Новому Орлеані внаслідок теракту, окрім щонайменше 10 загиблих людей, ще 35 зазнали поранень, серед яких було 2 поліцейських. Нападник спершу в'їхав у натовп на автівці, а потім відкрив вогонь по людях.