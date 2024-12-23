Про це повідомляє New York Post із посиланням на заяву Трампа під час конференції Turning Point Action AmericaFest в Арізоні, передає 24 Канал.

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Що відомо про заяву Трампа щодо мігрантів у США

Дональд Трамп зазначив, що одразу після інавгурації 20 січня 2025 року підпише "історичний список виконавчих указів", що стосуватимуться закриття американського кордону для нелегальних мігрантів.

І того самого дня ми почнемо найбільшу операцію з депортації в американській історії, масштабнішу навіть за операцію президента Дуайта Ейзенхауера,

– вказав республіканець.

Видання зазначає, що протягом усієї своєї передвиборчої кампанії 2024 року Трамп обіцяв провести кампанію масової депортації нелегальних іммігрантів, які проживають на території США.

До слова, джерела видання Financial Times зазначають, що у день своєї інавгурації Дональд Трамп нібито планує вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Попри вищевказані плани команди республіканці серед її членів існують непорозуміння та розбіжності з цього приводу. Проте переважна більшість виступає саме за розрив зв'язків.