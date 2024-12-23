Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление Трампа во время конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне, передает 24 Канал.

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Что известно о заявлении Трампа относительно мигрантов в США

Дональд Трамп отметил, что сразу после инаугурации 20 января 2025 года подпишет "исторический список исполнительных указов", касающихся закрытия американской границы для нелегальных мигрантов.

И в тот же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории, масштабнее даже операции президента Дуайта Эйзенхауэра,

– указал республиканец.

Издание отмечает, что в течение всей своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США.

К слову, источники издания Financial Times отмечают, что в день своей инаугурации Дональд Трамп якобы планирует выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на вышеуказанные планы команды республиканцев среди ее членов существуют недоразумения и разногласия по этому поводу. Однако подавляющее большинство выступает именно за разрыв связей.