Дональд Трамп, который ранее пообещал провести "крупнейшую операцию по депортации" в США, заявил, что эта трагедия подтвердила его риторику об опасности мигрантов, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Трамп отреагировал на теракт

Когда я сказал, что преступники, которые приходят, гораздо хуже, чем преступники, которые есть в нашей стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми СМИ, но оно оказалось правдой,

– написал в соцсетях новоизбранный президент США.

Ранее, еще во время предвыборной кампании, Трамп говорил, что планирует начать борьбу с нелегальными мигрантами. Во время дебатов с Камалой Харрис республиканец рассказывал, что мигранты с Гаити едят домашних животных, пытаясь вызвать симпатии праворадикальных избирателей. Он обвинил администрацию Байдена в разрешении миллионам мигрантов приезжать в США, подчеркнув, что большинство из них – преступники.

К слову, в Новом Орлеане в результате теракта, кроме по меньшей мере 10 погибших людей, еще 35 получили ранения, среди которых было 2 полицейских. Нападавший сначала въехал в толпу на машине, а затем открыл огонь по людям.