Об инциденте сообщили полицейские 13 апреля около 17:00. Правоохранители задержали злоумышленника по месту работы.
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Пациентку задушили в частном медучреждении
Начальник Отдела полиции №3 Винницкого райуправления Игорь Чебан рассказал, что 42-летняя женщина скончалась 13 апреля в одном из частных медучреждений Винницкого района. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия, то есть удушение.
В ходе расследования правоохранители выяснили, что злоумышленником оказался 47-летний мужчина, работавший в частном медучреждении и ухаживавший за пациенткой. Во время лечения между мужчиной и женщиной возникало множество конфликтов.
Подозреваемый в убийстве задержан / Фото Нацполиции
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит заключение сроком на 15 лет по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
До избрания меры злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания.
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