Чтобы избежать наказания, злоумышленник начал скрываться и в конце концов скрылся из Турции. Украинские полицейские задержали его в Одессе.

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Турок пытался убить своих бизнес-партнеров

В Нацполиции рассказали, что правоохранительные органы несколько лет разыскивали иностранца за совершение преступления, предусмотренного статьей "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Турции.

Когда у фигуранта возникли споры с деловыми партнерами, он через посредника заказал их убийство. Во время совершения преступления одного бизнес-партнера застрелили, другой – получил ранение и остался парализованным,

– говорится в сообщении.

Злоумышленник сначала скрывался, но впоследствии уехал из страны во избежание наказания. Его объявили в международный розыск.

Оперативники Департамента уголовного розыска совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции установили, где находится иностранец. Вместе с местными оперативниками его задержали в Одессе.

"Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией. Согласно законодательству Турецкой Республики, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы", – подытожили в Нацполиции.



В Одессе задержали турка / Фото Нацполиции

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В Хмельницкой области мужчина перерезал горло военной медсестре

В городе Староконстантинов в Хмельницкой области мужчина перерезал горло военной медсестре. Злоумышленник пришел к потерпевшей в гости.

Во время ссоры он схватил кухонный нож и воткнул его 41-летней женщине в шею. В результате тяжелого ранения она погибла.

Тело убитой обнаружила ее мать. Погибшая работала медицинской сестрой в воинской части и имела звание сержанта.

Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день. Полиция установила, что военную жестоко лишил жизни 48-летний местный житель. Ему уже сообщили о подозрении по факту умышленного убийства.