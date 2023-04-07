Об этом сообщили в правозащитной организации Gulagu.net, которая оказывает экс-наемнику помощь. Медведев в составе ЧВК "Вагнера" воевал в Украине, а затем сбежал.

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В Швеции арестовали беглеца из ЧВК "Вагнера"

Медведев после того, как попросил политическое убежище в Норвегии, поехал в Швецию. Причина поездки – довольно интересная. Экс-наемнику сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле. Когда Медведев опоздал на автобус в Норвегию, его арестовала шведская полиция,

Группа "Вагнер" обвиняется во многочисленных военных преступлениях во время российского вторжения в Украину. Для норвежских властей прошение Медведева об убежище стало дипломатической "горячей картошкой".

Вечером 6 апреля Медведев позвонил по телефону на горячую линию Gulagu.net из иммиграционной тюрьмы в Гетеборге и сообщил, что 2 дня назад ездил из Осло в Гетеборг, чтобы купить дешевые сигареты,

– сообщили в Gulagu.net.

Как сообщается, полиция задержала 26-летнего россиянина, когда он шел по дороге. Поскольку у Медведева не было разрешения на проживание в Швеции, его отправили под стражу шведской иммиграционной службы.

"У меня нет никакой информации, которая бы мне была известна. У меня нет возможности расследовать это сейчас или даже подтвердить, действительно ли это так", – сообщила Линда Видмарк, руководитель отдела коммуникаций Шведского миграционного агентства.

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Захватчик хочет вернуться в Норвегию

По информации Gulagu.net, Медведев теперь сожалеет о поездке. Экс-наемник якобы не знал, что ему нельзя покидать Норвегию, пока рассматривается его заявление о предоставлении убежища.

Андрей Медведев извинился и надеется на возможность вернуться в Норвегию в дом, где он живет. Он благодарен Норвегии за прием, помощь и поддержку и обещает не делать ничего подобного в будущем,

– добавили правозащитники.

Правозащитная организация также попросила Норвегию с пониманием отнестись к ситуации 26-летнего россиянина, ссылаясь на его "травматическое детство".

"Еще раз повторяем. Мы не являемся адвокатами этого молодого человека. Но он добровольно вышел из незаконного вооруженного формирования "Вагнера", отказался участвовать в войне и разоблачил бесчеловечные методы Евгения Пригожина и его сообщников", – объяснили свою позицию в Gulagu.net.