Про це повідомили у правозахисній організації Gulagu.net, яка надає екснайманцю допомогу. Медведєв у складі ПВК "Вагнера" воював в Україн, а потім втік.

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У Швеції заарештували втікача з ПВК "Вагнера"

Медведєв після того, як попросив політичного притулку в Норвегії, поїхав до Швеції. Причина поїздки – доволі цікава. Екснайманцю сказали, що там сигарети коштують вдвічі дешевше. Коли Медвєдєв запізнився на автобус до Норвегії, його заарештувала шведська поліція,

Групу "Вагнера" звинувачують у численних воєнних злочинах під час російського вторгнення в Україну. Для норвезької влади прохання Медведєва про притулок стало дипломатичною "гарячою картоплею".

Увечері 6 квітня Медведєв зателефонував на гарячу лінію Gulagu.net з імміграційної в'язниці в Гетеборзі та повідомив, що 2 дні тому їздив з Осло до Гетеборга, щоб купити дешеві сигарети,

– повідомили в Gulagu.net.

Як повідомляється, поліція затримала 26-річного росіянина, коли він йшов дорогою. Оскільки Медведєв не мав дозволу на проживання у Швеції, його відправили під варту шведської імміграційної служби.

"Я не маю жодної інформації, яка б мені була відома. Я не маю можливості розслідувати це зараз або навіть підтвердити, якщо це дійсно так", – повідомила Лінда Відмарк, керівниця відділу комунікацій Шведського міграційного агентства.

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Загарбник хоче повернутися у Норвегію

За інформацією Gulagu.net, Медведєв тепер шкодує про поїздку. Екснайманець нібито не знав, що йому не можна залишати Норвегію, поки розглядається його заява про надання притулку.

Андрєй Медведєв попросив вибачення і сподівається на можливість повернутися до Норвегії в будинок, де він живе. Він вдячний Норвегії за прийом, допомогу і підтримку та обіцяє не робити нічого подібного в майбутньому,

– додали правозахисники.

Правозахисна організація також попросила Норвегію з розумінням поставитися до ситуації 26-річного росіянина, посилаючись на його "травматичне дитинство".

"Ще раз повторюємо. Ми не є адвокатами цього молодика. Але він добровільно вийшов з незаконного збройного формування "Вагнера", відмовився брати участь у війні та викрив нелюдські методи Євгенія Пригожина і його спільників", – пояснили свою позицію в Gulagu.net.