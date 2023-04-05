Принаймні таке враження склалося в аналітиків з Інституту з вивчення війни. Вони зауважили, що демонстративна реакція засновника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина свідчить про те, що він, імовірно, вважає, що напад частково був спрямований на нього.

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Натякав на спробах усунення "Вагнера"

Укладачі звіту зауважили, що 4 квітня Пригожин вирішив влаштувати захід у руїнах ресторану. У ньому 2 квітня з допомогою саморобного вибухового пристрою прибрали Татарського.

"Кухар Путіна" присутніх намагався переконати, що приїхав до Санкт-Петербурга настільки швидко, наскільки міг. Мовляв, він добирався з передової у Бахмуті, щоб вшанувати пам'ять пропагандиста.

Він навіть заявив, що планує "Кібер Z фронт", пов'язане з ПВК "Вагнера" ультранаціоналістичне угруповання, яке й організувало захід Татарському, перетворити на громадський рух. Його задача – боротьба з зовнішніми загрозами. Пригожин додав, що його найманці з 2014 року перешкоджають спробам неназваних суб'єктів ліквідувати угруповання.

На думку аналітиків, публічна реакція Пригожина та нечіткі звинувачення в кампанії проти "Вагнера" говорять самі за себе. Цими словами "кухар Путіна" може подати цей інцидент, як намір нападу на нього самого.

Зауважимо, що мережею ширилися чутки, що на заході мав би бути сам Пригожин. І що вичікували до останнього в надії, що він таки прийде. Але це лише припущення.

Також в Інституті зазначили, що така реакція Пригожина показує його прагнення. Він хоче й надалі займати центральну позицію у російській провоєнній ультранаціоналістичній спільноті.

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