По крайней мере, такое впечатление сложилось у аналитиков из Института по изучению войны. Они отметили, что демонстративная реакция основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина свидетельствует о том, что он, вероятно, считает, что нападение частично было направлено на него.

Читайте также Татарский погиб после взрыва в Петербурге: все, что известно о подрыве пропагандиста

Намекал на попытках устранения "Вагнера"

Составители отчета отметили, что 4 апреля Пригожин решил устроить мероприятие в развалинах ресторана. В нем 2 апреля с помощью самодельного взрывного устройства убрали Татарского.

"Повар Путина" собравшихся пытался убедить, что приехал в Санкт-Петербург настолько быстро, насколько мог. Мол, он добирался из передовой в Бахмуте, чтобы почтить память пропагандиста.

Он даже заявил, что планирует "Кибер Z фронт", связанную с ЧВК "Вагнера" ультранационалистическую группировку, которая и организовала мероприятие Татарскому, превратить в общественное движение. Его задача – борьба с внешними угрозами. Пригожин добавил, что его наемники с 2014 года препятствуют попыткам неназванных субъектов ликвидировать группировку.

По мнению аналитиков, публичная реакция Пригожина и нечеткие обвинения в кампании против "Вагнера" говорят сами за себя. Этими словами "повар Путина" может представить этот инцидент как намерение нападения на него самого.

Заметим, что сетью распространялись слухи, что на мероприятии должен быть сам Пригожин. И что выжидали до последнего в надежде, что он все-таки придет. Но это только предположение.

Также в Институте отметили, что подобная реакция Пригожина показывает его стремление. Он хочет и дальше занимать центральную позицию в российском провоенном ультранационалистическом сообществе.

Подрыв Татарского: коротко о ситуации