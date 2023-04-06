Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. На його думку, ліквідація Пригожина – це лише питання часу. Він почав вважати себе всесильним, за що може поплатитися.

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Чому Пригожина можуть ліквідувати

Як зазначив Кошель, Пригожин почав виходити за межі, які виділив для нього Кремль. До прикладу, його бойовики забирають бізнеси на окупованих територіях, а сам власник ПВК "Вагнера" критикує російське військове керівництво та публічно нападає на міністра оборони Сєргєя Шойгу, найбагатших людей Росії тощо.

Попри це, Пригожин досі залишається впливовою людиною. У нього під рукою власна армія, а також серйозні медіаактиви: від "фабрики ольгінських тролів" – до контролю над значним сегментом російського інтернету.

Коли ліквідують Пригожина – чи з боку великого бізнесу, чи з боку спецслужб – це лише питання часу. Останніми місяцями Кремль робить все можливе, щоб приглушити Пригожина та поставити його на місце,

– вважає Кошель.

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Свого часу Пригожин співпрацював з ватажком Чечні Рамзаном Кадировим, які поширювали однакові тези та підтримували один одного. Однак нещодавно останній взагалі почав виступати проти Пригожина та говорити, що "справжній воїн не влаштовує істерик, а вирішує проблеми". Кошель вважає, що російські "павуки почали їсти один одного".

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