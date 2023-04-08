Свои издевательства они задокументировали на видео. Известно, что подростки учатся вместе в одном из учебных заведений города Ичня Прилукского района.

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Угрожали, таскали за волосы и ставили на колени: нападавшие унижали девочку на камеру

Во время выяснения отношений группа девушек-подростков начали словесно оскорблять и физически издеваться из своей знакомой. Участницы травли решили задокументировать свои нападки.

Инцидент, случившийся в Черниговской области, получил огласку после публикации их видео 6 апреля. Как сообщила представитель Нацполиции региона Наталья Слабеняк, конфликт между подростками перерос во издевательство и физическое насилие.

На кадрах видно, девочку таскали за волосы, всячески унижали, ставили на колени, а также угрожали расправой за огласку. Все подростки учатся в одной школе у города Ичня.

Как отмечают в издании, сотрудники ювенальной превенции совместно с полицией Ичнянского общества составили админматериалы на несовершеннолетних нападающих за мелкое хулиганство. В то же время на директора школы и родителей подростков открыли админпротоколы по статье 184 – невыполнение родителями или заменяющими их обязанностей по воспитанию детей.

Обратите внимание! Ювенальная превенция – предотвращение совершения правонарушений детьми и проявления опасности в отношении них. (Информация из открытых источников)

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В Днепре подростки устроили фотосессию на кладбище

5 апреля на кладбище в Днепре, расположенном на улице Березинской, трое подростков устроили фотосессию. Результаты позирований и видео несовершеннолетние опубликовали на своих страницах в соцсетях.

Отмечают, что девушкам 12, 13 и 14 лет, все они являются жителями Днепра. Сотрудники сектора ювенальной превенции Днепровского РУП провели с детьми профилактические беседы, а на их родителей составили административные протоколы за ненадлежащее воспитание.