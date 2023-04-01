В полицию обратилась мать несовершеннолетнего в ночь на 1 апреля. Она рассказала, что сын не вернулся домой.
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Что известно об исчезновении подростка
1 апреля, в 00:29, в полицию обратилась мать с сообщением об исчезновении несовершеннолетнего сына, который 31 марта, около 16 часов, ушел из дома и до сих пор не вернулся,
– написали правоохранители.
Они привлекли к поискам подразделения полиции Киевщины, включая личный состав Броварского управления полиции, сотрудников уголовного розыска, офицеров общины, ювенальных полицейских, работников группы реагирования патрульной полиции и общественность.
В Броварах пропал подросток Илья Лозовский / Фото из фейсбука полиции
В полиции Киевской области рассказали, что парень:
- имеет рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, карие глаза;
- был одет в черный баллонный жилет, черные спортивные штаны, кофту с капюшоном фиолетового цвета, кроссовки черного цвета.
Правоохранители призвали людей, которые знают что-либо о местонахождении несовершеннолетнего, сразу сообщать на спецлинию "102", или в Броварское управление полиции Киевщины по телефону: 097 759 43 24.
Исчезновение детей в Украине: коротко
- 28 марта в Киевской области исчезла 6-летняя Злата Иваницкая. Ее разыскивали почти сутки. Известно, что она могла пострадать от конфликтов в семье. Ведь в конце февраля у нее умерла мать, отец был в больнице. Так что ребенок временно жил у родственницы семьи.
- 24 марта Ювенальная полиция Украины сообщила, что вечером в полицию Черниговской области обратилась женщина, которая сообщила, что ее двухлетняя дочь исчезла. Правоохранители нашли 2-летнюю Богдану под деревом на островке в болоте в 800 метрах от дома. Девочку искали 5 часов.
- 22 марта в Киевской области исчезли 7-летние близнецы. Об этом полицию сообщил отец. К счастью, детей среди ночи нашли на улице. С ним все хорошо.