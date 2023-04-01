В полицию обратилась мать несовершеннолетнего в ночь на 1 апреля. Она рассказала, что сын не вернулся домой.

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Что известно об исчезновении подростка

1 апреля, в 00:29, в полицию обратилась мать с сообщением об исчезновении несовершеннолетнего сына, который 31 марта, около 16 часов, ушел из дома и до сих пор не вернулся,

– написали правоохранители.

Они привлекли к поискам подразделения полиции Киевщины, включая личный состав Броварского управления полиции, сотрудников уголовного розыска, офицеров общины, ювенальных полицейских, работников группы реагирования патрульной полиции и общественность.



В Броварах пропал подросток Илья Лозовский / Фото из фейсбука полиции

В полиции Киевской области рассказали, что парень:

имеет рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, карие глаза;

был одет в черный баллонный жилет, черные спортивные штаны, кофту с капюшоном фиолетового цвета, кроссовки черного цвета.

Правоохранители призвали людей, которые знают что-либо о местонахождении несовершеннолетнего, сразу сообщать на спецлинию "102", или в Броварское управление полиции Киевщины по телефону: 097 759 43 24.

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