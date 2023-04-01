У поліцію звернулась матір неповнолітнього вночі проти 1 квітня. Вона розповіла, що син не повернувся додому.

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Що відомо про зникнення підлітка

1 квітня, о 00:29 годині, до поліції звернулась мати з повідомленням про зникнення неповнолітнього сина, який 31 березня, близько 16 години, пішов з дому та до цього часу не повернувся,

– написали правоохоронці.

Вони залучили до пошуків підрозділи поліції Київщини, включно з особовим складом Броварського управління поліції, співробітників карного розшуку, офіцерів громади, ювенальних поліцейських, працівників групи реагування патрульної поліції та громадськість.



У Броварах зник підліток Ілля Лозовський / Фото з фейсбуку поліції

У поліції Київської області розповіли, що хлопець:

має зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, карі очі;

був одягнутий в чорну балонову жилетку, чорні спортивні штани, кофту з капюшоном фіолетового кольору, кросівки чорного кольору.

Правоохоронці закликали людей, які знають будь-що про місцеперебування неповнолітнього, одразу повідомляти на спецлінію "102", або до Броварського управління поліції Київщини за телефоном: 097 759 43 24.

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