Свої знущання вони задокументували на відео. Відомо, що підлітки навчаються разом в одному з навчальних закладів міста Ічня Прилуцького району.

Читайте також У Польщі підліток і жінка викрали та зґвалтували 14-річну дівчину: мотиви злочину шокують

Погрожували, тягали за волосся та ставили на коліна: нападниці принижували дівчинку на камеру

Під час з'ясування стосунків, група дівчат-підлітків почали словесно ображати та фізично знущатися зі своєї знайомої. Учасниці цькування вирішили задокументувати свої нападки.

Інцидент, що трапився у Чернігівській області, набув розголосу після публікації їхнього відео 6 квітня. Як повідомила речниця Нацполіції регіону Наталія Слабеняк, конфлікт між підлітками переріс у знущання та фізичне насильство.

На кадрах видно, дівчинку тягали за волосся, всіляко принижували, ставили на коліна, а також погрожували розправою за розголос. Усі підлітки навчаються в одній школі у міста Ічня.

Як зазначають у виданні, співробітники ювенальної превенції спільно з поліцією Ічнянської громади склали адмінматеріали на неповнолітніх нападниць за дрібне хуліганство. Водночас на директора школи та батьків підлітків відкрили адмінпротоколи за статтею 184 – невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Зверніть увагу! Ювенальна превенція – запобігання вчиненню правопорушень дітьми та проявам небезпеки відносно них. (Інформація з відкритих джерел)

Важливо Пішов з дому і не повернувся: на Київщині зник підліток Ілля з Броварів

У Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на кладовищі

5 квітня на цвинтарі у Дніпрі, що розташований на вулиці Березинській, троє підлітків влаштували фотосесію. Результати позувань та відео неповнолітні опублікували на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначають, що дівчатам 12, 13 та 14 років, вони всі є мешканками Дніпра. Співробітники сектору ювенальної превенції Дніпровського РУП провели з дітьми профілактичні бесіди, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виховання.