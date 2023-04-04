Як повідомила польська прокуратура, 14-річну дівчину викрали перед супермаркетом в Познані на очах у її матері. Автомобілем керувала 39-річна викрадачка Пауліна К., яка разом з 17-річним Аланом О., двома дівчатами 13 і 14 років та ще одним неповнолітнім 14 років насильно вивезли дівчину до міста Злотники.

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Шокуючі обставини злочину

Уже у Злотиках неповнолітню позбавили волі, принижували та зґвалтували. Однак на цьому злочинці не зупинилися. Як повідомив речник поліції Великої Польщі Анджей Боровяк, вони поголили дівчині частину голови та брови, а також обпікали її сигаретами.

Ба більше, усі причетні до цього жорстокого злочину знімали його перебіг на мобільні телефони. І усе це – через пошкоджений нагрівач в електронній сигареті 13-річної подруги потерпілої, доньки викрадачки, за який та хотіла отримати від потерпілої 20 злотих, тобто трохи більше 170 гривень.

Її страждання припинили працівники поліції, які, отримавши повідомлення про її викрадення, провели ефективні оперативно-розшукові заходи та затримали її кривдників,

– повідомили в прокуратурі.

Речник прокуратури Познані Лукаш Вавжиняк розповів, що подруга 14-річної дівчини, яка також є підозрюваною, під час пояснень зазначила, що хотіла покарати потерпілу й за нецензурну лайку.

Злочинцям загрожує тривале позбавлення волі

У результаті розслідування правоохоронці Польщі затримали п'ятьох людей. Окружна прокуратура Познані оголосила, що завершила розслідування викрадення та жорстокого зґвалтування 14-річної дівчини. 3 квітня вона скерувала до районного суду обвинувальний акт проти Пауліни К. та Алана О. у справі.

Також ці двоє причетних до злочину уже почули звинувачення. Їх звинуватили у викраденні, позбавленні волі та жорстокому зґвалтуванні неповнолітньої потерпілої, а також у записі на мобільні телефони порнографічного змісту. Окрім того, на 39-річну Пауліну К. складуть протокол за водіння без прав, погрози кинути потерпілу в багажник та її побиття.

Ба більше, у липні 2022 року речник місцевої прокуратури повідомив, що прокуратура звернеться до суду з клопотанням про позбавлення батьківських прав 39-річної жінки. Сімейний суд також розбиратиметься з дівчатами 13 і 14 років і 14-річним хлопцем, які також брали участь у викраденні.

У прокуратурі також додали, що з дня затримання Пауліна К. і Алан О. перебувають під вартою. Вони частково визнали свою провину, але, як повідомили слідчі, "кожен применшив свою участь у інкримінованих їм злочинах".

Їм обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 15 років.