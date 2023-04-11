Вбивство сталося 12 січня 2023 року під час побутової сварки. Пораненого 45-річного чоловіка ушпиталили, однак він помер в лікарні.

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Як злочинця виявили правоохоронці

Під час сварки чоловіки вживали алкоголь. Тоді ж зловмисник дістав телефон та почав завдавати ударів ножем 45-річному потерпілому, знімаючи це все на відео.

Після того вбивця став продумувати план втечі з квартири, де здійснив злочин. Слідчі кажуть, він вирішив вислизнути через вікно.

Квартира розташована на п’ятому поверсі, тож обвинувачений зв’язав декілька простирадл і за їх допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю,

– повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Однак під час спуску харків'янин не втримався і впав біля будинку. Там його помітила сусідка потерпілого, яка і викликала поліцію. У прокуратурі також зазначили, що раніше 39-річного чоловіка вже затримували за крадіжки, грабежі й нанесення тілесних ушкоджень.

Кадри з місця злочину / Фото Харківська обласна прокуратура:

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