В среду, 19 апреля, в Одесской области столкнулись три грузовых автомобиля. А именно – "DAF", "Scania" и "Volvo". На место сразу выехали правоохранители.

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Что известно об аварии

Как отметили в полиции, на трассе Одесса – Рени на определенном участке было затруднено движение транспорта из-за этого происшествия. Вместе с тем три человека получили ранения, в частности, травмировался ребенок.

По предварительной информации, водитель "DAF" не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Scania", а затем выехал на встречную полосу и там столкнулся с ехавшим на встречу грузовиком "Volvo",

– говорится в источнике.

Кроме того, в правоохранительных органах уточнили, что пострадавшие –женщина с дочерью (2000 и 2022 годов рождения), которые были пассажирками "DAF", а также 30-летний водитель "Volvo".

Последствия столкновения трех транспортных средств в Одесской области / фото полиции

Обратите внимание! Пострадавшие оперативно были доставлены в больницу на карете скорой помощи. Водители "DAF" и "Scania" остались на месте происшествия для выяснения всех деталей этого инцидента.

Добавим, что на месте работали сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции вместе со следователями, главной задачей которых было установить все обставить это автопроисшествие.

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