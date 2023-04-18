По прибытии полиции, виновник скрылся и закрылся в своем доме. Известно, что сейчас мужчина служит в одной из воинских частей Львовской области, однако в какой пока неизвестно.

Смотрите также Бросалась на полицию с мачете: во Львовской области поймали женщину, скрывшуюся с места ДТП

Что известно о ДТП

Львовянка Светлана Блинова рассказала, что Александр Кащук, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Honda, ударил ее автомобиль. По ее словам, это произошло 17 апреля около 21 часов вечера.

"Перед тем за ним несколько километров ехали случайные люди, чтобы остановить, ведь он ехал по всем возможным полосам", – рассказала женщина.

В автомобиле львовянки сработала сигнализация, тогда она уже увидела мужчину. По словам активистки, водитель был настолько пьян, "что его буквально вытащили из авто".

Я его спросила, был ли он за рулем. Он ответил утвердительно. Я вызвала полицию,

– сказала активистка.

Военный экспрокурор совершил ДТП: смотрите видео

Мужчина представился как "полковник военной прокуратуры" и просил "не вызывать полицию". К моменту ДТП он носил военную форму, затем переоделся в гражданскую одежду и вернулся. Однако с приездом полиции водитель скрылся. На дальнейшие требования правоохранителей Кащук не реагировал.

Мужчина скрылся с места ДТП по прибытии полиции: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что Александр Кащук работал начальником отдела организационного и правового обеспечения военной прокуратуры Западного региона. В ведомстве сообщили, что мужчина был уволен три года назад – в январе 2020 года.

Жуткое ДТП в Киеве: что известно