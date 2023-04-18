Після прибуття поліції, винуватець утік і зачинився у своєму домі. Відомо, що зараз чоловік служить в одній із військових частин Львівщини, однак в якій – поки невідомо.

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Що відомо про ДТП

Львів'янка Світлана Блінова розповіла, що Олександр Кащук, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автівки Honda, вдарив її авто. За її словами, це трапилось 17 квітня близько 21 години вечора.

"Перед тим за ним кілька кілометрів їхали випадкові люди, щоб зупинити, адже він їхав по всіх можливих смугах", – розповіла жінка.

В автомобілі львів'янки спрацювала сигналізація, тоді ж вона вже побачила чоловіка. Зі слів активістки, водій був настільки п’яний, "що його буквально витягнули з авто".

Я його спитала, чи він був за кермом. Він відповів ствердно. Я викликала поліцію,

– сказала активістка.

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Чоловік представився як "полковник військової прокуратури" і просив "не викликати поліцію". На момент ДТП він носив військову форму, потім перевдягнувся в цивільний одяг і повернувся. Проте з приїздом поліції водій втік. На подальші вимоги правоохоронців Кащук не реагував.

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Згодом стало відомо, що Олександр Кащук раніше працював начальником відділу організаційного та правового забезпечення військової прокуратури Західного регіону. У відомстві повідомили, що чоловік був звільнений три роки тому – в січні 2020 року.

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