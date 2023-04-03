Володимира Холодного визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило постраждалим тяжкі тілесні ушкодження. Він проведе за ґратами 6 років.
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Суд обрав покарання для Володимира Холодного
Крім ув’язнення на 6 років, суд:
- заборонив Володимиру Холодному керувати транспортними засобами на 3 роки,
- змінив запобіжний захід — ухвалив взяти майора під варту,
- задовольнив позов військового госпіталю про стягнення з обвинуваченого 249 тисяч гривень на лікування потерпілих, адже внаслідок його дій у двох дівчат ампутували по одній нозі, а в третьої були переломи ніг.
Раніше адвокат Холодного у суді повідомляв, що за останні 2 роки його клієнт не міг влаштуватися на роботу і не мав жодного доходу, щоб допомагати потерпілим. Також він запевнив, що майор визнає свою провину в повному обсязі. Сторона захисту поки визначається, чи подавати апеляцію.
Сторона обвинувачення вимагала для майора максимального покарання — 8 років ув'язнення. На думку прокурора, м'яке покарання негативно вплине на ставлення інших водіїв до правил дорожнього руху.
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Що відомо про наїзд на курсанток: коротко
- Троє дівчат 25 серпня 2020 року перебували біля адміністративної будівлі на території військової частини на вулиці Зоологічній у Києві.
- П'яний майор на Toyota Prius почав лякати курсанток, спрямовуючи автівку в їхню сторону. Дівчата спробували забігти на сходи, щоб врятуватися від неадекватного чоловіка, але він їх дістав і там.
- Внаслідок аварії двом курсанткам ампутували по нозі, в іншої – зламані обидві.
- 46-річного військового Володимира Холодного затримали. Поліцейські підтвердили, що у нього є звання майора і він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
- У крові винуватця ДТП виявили 2,9 проміле алкоголю, що майже у 15 разів перевищує норму.