Володимира Холодного визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило постраждалим тяжкі тілесні ушкодження. Він проведе за ґратами 6 років.

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Суд обрав покарання для Володимира Холодного

Крім ув’язнення на 6 років, суд:

заборонив Володимиру Холодному керувати транспортними засобами на 3 роки,

змінив запобіжний захід — ухвалив взяти майора під варту,

задовольнив позов військового госпіталю про стягнення з обвинуваченого 249 тисяч гривень на лікування потерпілих, адже внаслідок його дій у двох дівчат ампутували по одній нозі, а в третьої були переломи ніг.

Раніше адвокат Холодного у суді повідомляв, що за останні 2 роки його клієнт не міг влаштуватися на роботу і не мав жодного доходу, щоб допомагати потерпілим. Також він запевнив, що майор визнає свою провину в повному обсязі. Сторона захисту поки визначається, чи подавати апеляцію.

Сторона обвинувачення вимагала для майора максимального покарання — 8 років ув'язнення. На думку прокурора, м'яке покарання негативно вплине на ставлення інших водіїв до правил дорожнього руху.

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