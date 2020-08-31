Нещодавно у Києві трапилася жахлива ДПТ за участю п'яного майора. Він збив трьох курсанток на території військової частини. Дівчата розповіли про цю аварію, після якої їм ампутували по одній нозі.

Дівчата розповіли про трагедію

Потерпілі внаслідок наїзду п’яного військового поділилися тим, як почуваються після аварії, повідомили у телеграмі "Киев Сейчас".

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Тетяна Ніколаєва розповіла, що відчуває фантомні болі в тій нозі, яку лікарі ампутували. Одразу після ДТП вона просила, аби хтось зняв ремінь і перетягнув ногу.

Інша курсантка Галина Николин заявила, що її стан стабільний.

Третя, Олександра Гуй, просто подякувала всім тим, хто бореться за їх життя та підтримує.

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