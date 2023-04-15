В результате столкновения пострадали 6 человек. У двух из них тяжелые травмы.

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Что известно о ДТП во Франции

ДТП произошло на улице профессора Дарже около 23 часов 14 апреля. Накануне там собралось много людей, чтобы принять участие в "несанкционированной пробежке на дороге общего пользования". По словам прокуратуры Бордо, речь идет о "диких автогонках".

Правоохранители отмечают, что за поворот на высокой скорости вылетел водитель.

30-летний юноша полностью потерял контроль над своим автомобилем и смел толпу зрителей, пришедших посмотреть на безумные гонки,

– пишет издание.

Гонщик сбил шесть человек в возрасте от 17 до 26 лет. Двое 18-летних получили тяжелые травмы, сообщают пожарные. Их уже госпитализировали. Тем временем правоохранители начали расследование.

Водителя и еще трех человек задержали

Французские правоохранители уже задержали четырех человек. В частности, водителя автомобиля и троих его пассажиров. Все они находятся под стражей.

Во Франции автомобиль сбил людей: видео (Осторожно, кадры могут шокировать)

В Польше автобус с украинцами слетел в кювет

Около населенного пункта Елжбечин в Польше 13 апреля автобус съехал с дороги и слетел в кювет. В салоне находились украинцы.

В результате ДТП пострадали 4 наших граждан. Три женщины и подросток получили легкие травмы. Всех доставили в местную больницу.