Инцидент произошел 13 апреля. В результате аварии пострадали 4 украинцев, сообщили 24 Каналу в МИД Украины.
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Какая причина ДТП
В полиции отмечают, что водитель автобуса, вероятно, хотел избежать столкновения с выскочившей на дорогу косулей. Следовательно, шофер резко повернул направо. В результате транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.
Утверждают, что в автобусе ехало 14 человек: 12 пассажиров и 2 водителя. В результате аварии четыре человека получили легкие травмы: трех женщин и 15-летнего парня доставили в местную больницу в городе Буско-Здруй.
После оказания медицинской помощи граждане Украины покинули больницу, поскольку угрозы их жизни и здоровью не было,
– сообщили в МИД Украины.
Известно, что автобус следовал из Украины в Познань. Внутри были только граждане Украины. Все они после аварии остались на соседней заправке ждать другой автобус.
В Польше перевернулся автобус с украинцами / Фото in Poland
Другие ДТП с украинцами
- 8 апреля в Молдове в Дрокийском районе автобус, следовавший в Киев, съехал с трассы и перевернулся. В салоне находились 19 украинцев. В результате ДТП 5 граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Медики предоставили им всю необходимую помощь.
- В конце февраля в Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В обоих путешествовали граждане Украины. Микроавтобусы с украинцами двигались в пункт пропуска "Корчевая – Краковец". Пятерых пассажиров из обоих транспортных средств госпитализировали. К счастью, угрозы для их жизни нет.
- Незадолго до этого пьяный украинец устроил ДТП в Ожаруве-Мазовецком в Польше. Мужчина находился за рулем Volkswagen и в определенный момент он вылетел на железнодорожный путь, а затем выбежал из машины.
- Беды удалось избежать и из-за того, что поезд ехал на небольшой скорости, поэтому в результате столкновения никто не пострадал. Правда, всех пассажиров, а это около 140 человек, пришлось эвакуировать и свое путешествие они продолжили на другом транспорте.