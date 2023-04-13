Інцидент трапився 13 квітня. Внаслідок аварії постраждали 4 українців, повідомили 24 Каналу в МЗС України.
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Яка причина ДТП
У поліції зазначають, що водій автобуса, ймовірно, хотів уникнути зіткнення з сарною, яка вискочила на дорогу. Відтак, керманич різко повернув праворуч. У результаті транспортний засіб з'їхав на узбіччя та перекинувся.
Стверджують, що в автобусі їхало 14 осіб: 12 пасажирів і 2 водіїв. Внаслідок аварії четверо людей отримали легкі травми: трьох жінок і 15-річного хлопця доставили до місцевої лікарні у місті Бусько-Здруй.
Після надання медичної допомоги громадяни України залишили госпіталь, оскільки загрози їхньому життю та здоров'ю не було,
– повідомили в МЗС України.
Відомо, що автобус прямував з України до Познані. Всередині були лише громадяни України. Усі вони після аварії залишилися на сусідній заправці чекати іншого автобуса.
У Польщі перекинувся автобус з українцями / Фото in Poland
Інші ДТП з українцями
- 8 квітня у Молдові в Дрокійському районі автобус, який прямував до Києва, з'їхав з траси та перекинувся. В салоні перебували 19 українців. Внаслідок ДТП 5 громадян України зазнали легких тілесних ушкоджень. Медики надали їм усю необхідну допомогу.
- Наприкінці лютого у Підкарпатському воєводстві Польщі сталася ДТП за участю двох мікроавтобусів. В обох подорожували громадяни України. Мікроавтобуси з українцями рухались до пункту пропуску "Корчова – Краківець". П'ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. На щастя, загрози їхньому життю немає.
- Незадовго до цього п'яний українець влаштував ДТП в Ожаруві-Мазовецькому у Польщі. Чоловік перебував за кермом Volkswagen, і у певний момент він вилетів на залізничну колію, а тоді вибіг з машини.
- Біди вдалося уникнути й через те, що потяг їхав на невеликій швидкості, тому внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Щоправда, усіх пасажирів, а це близько 140 осіб, довелося евакуювати і свою подорож вони продовжили іншим транспортом.