Інцидент трапився 13 квітня. Внаслідок аварії постраждали 4 українців, повідомили 24 Каналу в МЗС України.

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Яка причина ДТП

У поліції зазначають, що водій автобуса, ймовірно, хотів уникнути зіткнення з сарною, яка вискочила на дорогу. Відтак, керманич різко повернув праворуч. У результаті транспортний засіб з'їхав на узбіччя та перекинувся.

Стверджують, що в автобусі їхало 14 осіб: 12 пасажирів і 2 водіїв. Внаслідок аварії четверо людей отримали легкі травми: трьох жінок і 15-річного хлопця доставили до місцевої лікарні у місті Бусько-Здруй.

Після надання медичної допомоги громадяни України залишили госпіталь, оскільки загрози їхньому життю та здоров'ю не було,

– повідомили в МЗС України.

Відомо, що автобус прямував з України до Познані. Всередині були лише громадяни України. Усі вони після аварії залишилися на сусідній заправці чекати іншого автобуса.

У Польщі перекинувся автобус з українцями / Фото in Poland

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