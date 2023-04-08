Аварія сталася в Дрокійському районі. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє 24 Канал.

До теми У Молдові перекинувся автобус, який їхав до Києва: в салоні був 21 пасажир

У Молдові перекинувся автобус з українцями

Ніколенко розповів, що в Молдові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, який слідував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП 5 громадян України зазнали легких тілесних ушкоджень.

Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Інші пасажири продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом,

– зауважив речник МЗС.

За його словами, загалом в автобусі перебували дев‘ятнадцять українців.

"Українське посольство взаємодіє із молдовськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин аварії та підтримує зв’язок із лікарями. Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися до України", – підсумував Ніколенко.

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Аварія могла статися через технічну несправність

ДТП сталася близько 09:40. За словами поліцейських, що прибули на місце аварії, водій не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.

Правоохоронці розповіли, що, за попередніми даними, аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу.

Внаслідок ДТП дев'ять іноземних громадян доправили до районної лікарні для надання медичної допомоги. Загалом в автобусі перебувала 21 особа,

– мовиться у повідомленні.