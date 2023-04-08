Автобус прямував з Кишинева до Києва. У салоні перебував 21 пасажир.
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Що відомо про ДТП у Молдові
Близько 09:40 8 квітня у Дрокійському районі Молдови перекинувся рейсовий автобус, що їхав до Києва. Поліцейські, що прибули на місце, встановили, що водій не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.
Правоохоронці розповіли, що, за попередніми даними, аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу.
Внаслідок ДТП дев'ять іноземних громадян доправили до районної лікарні для надання медичної допомоги. Загалом в автобусі перебувала 21 особа,
– повідомляють ЗМІ.
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У Молдові перекинувся автобус: дивіться відео
На Хмельниччині перекинувся автобус
У Хмельницькій області 28 березня також сталася ДТП з автобусом. Тоді в салоні було 25 пасажирів, зокрема, двоє дітей.
Водій "Неоплану", що курсує маршрутом Варшава – Одеса, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.