Автобус следовал из Кишинева в Киев. В салоне находился 21 пассажир.

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Что известно о ДТП в Молдове

Около 09:40 в Дрокиевском районе Молдовы перевернулся следовавший в Киев рейсовый автобус. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.

Правоохранители рассказали, что, по предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства.

В результате ДТП девять иностранных граждан доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Всего в автобусе находился 21 человек,

– сообщают СМИ.

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В Молдове перевернулся автобус: смотрите видео

В Хмельницкой области перевернулся автобус

В Хмельницкой области 28 марта также произошло ДТП с автобусом. Тогда в салоне было 25 пассажиров, в том числе двое детей.

Водитель "Неоплана", курсирующего по маршруту Варшава – Одесса, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.