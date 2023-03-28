Інцидент трапився у Волочиському районі, зазначають працівники поліції. Слідчі з'ясовують деталі, а медики працюють з потерпілими.

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Пасажирський автобус "Варшава – Одеса" перекинувся у кювет

На Хмельниччині у вівторок, 28 березня, перекинувся автобус з пасажирами. ДТП трапилася у Волочиському районі області.

На місці працюють правоохоронці. Вони зазначили, що за попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", який їздить маршрутом "Варшава – Одеса", не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.



У ДТП потрапив пасажирський автобус / Фото поліції Хмельницької області​

Унаслідок цього автобус з 25 пасажирами, серед яких 2 – діти, перекинувся. Медики надають усю необхідну допомогу потерпілим.

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