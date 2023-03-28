Інцидент трапився у Волочиському районі, зазначають працівники поліції. Слідчі з'ясовують деталі, а медики працюють з потерпілими.
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Пасажирський автобус "Варшава – Одеса" перекинувся у кювет
На Хмельниччині у вівторок, 28 березня, перекинувся автобус з пасажирами. ДТП трапилася у Волочиському районі області.
На місці працюють правоохоронці. Вони зазначили, що за попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", який їздить маршрутом "Варшава – Одеса", не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
У ДТП потрапив пасажирський автобус / Фото поліції Хмельницької області
Унаслідок цього автобус з 25 пасажирами, серед яких 2 – діти, перекинувся. Медики надають усю необхідну допомогу потерпілим.
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Водій вантажівки спричинив масштабну ДТП
- У Хмельницькій області 21 березня відбулася ще одна масштабна аварія. Пошкоджень зазнали 7 автомобілів.
- Правоохоронці повідомили, що ДТП сталася близько 17:30 на вулиці Юрія Савицького у Летичеві. 32-річний водій вантажівки "МАН" буксирував іншу вантажівку – "ІВЕКО".
- Він порушиві правила дорожнього руху, унаслідок чого буксирований транспортний засіб відчепився та зіштовхнувся з припаркованим автомобілем "Рено". А після цього ще й з автівками "Пежо", "Дача", "ЗАЗ", "Шкода", "Нісан" та "Фіат".
- На щастя, люди не постраждали. Однак автівки зазнали механічних пошкоджень.