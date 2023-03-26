Зауважимо, що ця ДТП сталася на північному заході Сіднея, а саме – на парковці баптистської церкви Castle Hill. Власне, там чоловік висадив, ймовірно, свою дружину та збирався рушати, проте, вочевидь, не впорався з керуванням та наїхав на неї заднім ходом.
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Медики боролися за життя потерпілої
Слід сказати, що цій жінці було 70 років, а сам інцидент трапився 09:30. На порятунок постраждалої виїхала бригада лікарів, проте їм не вдалось зберегти життя жінці.
Сам чоловік, який незумисне спричинив цю ситуацію, – не постраждав. Хоча його також доставили до лікарні для обов'язкового обстеження.
Вона була активним членом церкви, і людина, яка стала свідком цього, також є активним членом церкви, це просто трагічно... Просто неймовірно сумно,
– сказав Ян Дін, пастор церкви Castle Hill, поблизу якого стався цей інцидент, у коментарі журналістам 7NEWS.
Важливо, що жодних звинувачень поки не висунуто. Окрім того, поліція розпочала розслідування обставин події.
ДТП та аварії: останнє
- Днями снайперка Євгенія Емеральд ("Жанна Д'Арк"), потрапила в серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Відомо, що жінка перебуває на останніх термінах вагітності. Однак, на щастя, всі залишились цілими на неушкодженими внаслідок цієї аварії.
- Окрім того, у Голосіївському районі Києва сталася аварія за участю трьох автомобілів через водія автомобіля BMW. Він врізався в авто Skoda і Mercedes-Benz, після чого втік з місця події. Поліції вдалось знайти 27-річного винуватця ДТП. Також правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння.
- Разом з тим у Хмельницькій області 21 березня на вулиці Юрія Савицького у Летичеві водій вантажівки спричинив масштабну ДТП. Власне, керуючи вантажним автомобілем МАН, 32-річний житель Вінниччини буксирував вантажівку ІВЕКО. Через це пошкоджень зазнали аж 7 транспортних засобів.