Зауважимо, що ця ДТП сталася на північному заході Сіднея, а саме – на парковці баптистської церкви Castle Hill. Власне, там чоловік висадив, ймовірно, свою дружину та збирався рушати, проте, вочевидь, не впорався з керуванням та наїхав на неї заднім ходом.

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Медики боролися за життя потерпілої

Слід сказати, що цій жінці було 70 років, а сам інцидент трапився 09:30. На порятунок постраждалої виїхала бригада лікарів, проте їм не вдалось зберегти життя жінці.

Сам чоловік, який незумисне спричинив цю ситуацію, – не постраждав. Хоча його також доставили до лікарні для обов'язкового обстеження.

Вона була активним членом церкви, і людина, яка стала свідком цього, також є активним членом церкви, це просто трагічно... Просто неймовірно сумно,

– сказав Ян Дін, пастор церкви Castle Hill, поблизу якого стався цей інцидент, у коментарі журналістам 7NEWS.

Важливо, що жодних звинувачень поки не висунуто. Окрім того, поліція розпочала розслідування обставин події.

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