Патрульні разом з військовими почали обстежили прилеглу місцевість і знайшли винуватця на зупинці громадського транспорту. Горе-водія повернули на місце ДТП та розпочали слідство щодо події.

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У чоловіка були присутні ознаки сп'яніння

У Києві сталася ДТП у Голосіївському районі міста. Водій BMW врізався в автомобілі Skoda і Mercedes-Benz, а після цього втік у сторону лісу. Патрульні, які прибули на місце аварії, опитали свідків і дізналися приблизний опис утікача.

Військові, які проїжджали повз, допомогли поліцейським обстежити прилеглу територію. Неподалік вони знайшли чоловіка, який сидів на зупинці громадського транспорту.

Він був схожим за описом на водія BMW, якого описали свідки. Ц 27-річного чоловіка правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння.

Тож патрульні повернули втікача на місце ДТП та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин,

– зазначили у пресслужбі.

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