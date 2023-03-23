У США вже заявили, що російський удар, вочевидь, був спрямований саме на цивільних. Це – сценарій країни-терористки.
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Олексій Білошицький – перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції – опублікував кадри, зняті невдовзі після терористичної атаки.
Патрульні поліцейські разом з іншими службами працювали на місці трагедії та надавали постраждалим необхідну допомогу.
Інспектори допомагали деблокувати людей з-під завалів, першочергово надавали домедичну допомогу важкопораненим, евакуйовували зі зруйнованих помешкань людей та супроводжували у безпечне місце, оскільки існувала небезпека повторного удару,
– розповів Білошицький.
Окрім того, він додав, що екіпажі патрульних охороняють місце події, а також – регулюють дорожній рух на ускладнених ділянках.
Людей закликали не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.
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Два будинки зазнали нищівних руйнувань
- Російські окупанти атакували Запоріжжя вдень 22 березня. Російські окупанти завдали нищівних руйнувань двом житловим будинкам. Зокрема, у двох будинках зруйновано по одному під'їзду. Квартири для проживання більше непридатні.
- Постраждали десятки людей. Відомо про одну жертву. Володимир Зеленський наголосив, що країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей.