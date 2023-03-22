Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Адміністрація Байдена не стала прямо звинувачувати Росію в ракетному ударі по цивільних в Запоріжжі, але заявила, що він "безумовно" узгоджується з попередніми подібними атаками.

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Метою атаки по Запоріжжю могли бути саме цивільні

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя щонайменше одна людина загинула, а ще 32 – зазнали поранень. В Україні обстріл називають "конкретним навмисним ударом по житловому будинку". У США мають схожу думку.

Він, безумовно, міг бути спрямований проти цивільних. Очевидно, що атакувати цивільну інфраструктуру і не зважати на те, щоб уникнути нападу на цивільних, – це прямо з російського сценарію, і це абсолютно можливо,

– заявив Кірбі.

Координатор РНБО США підсумував, що Сполучені Штати поки що не мають "конкретної інформації про цей удар".

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Удар по Запоріжжю 22 березня: коротко