Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Администрация Байдена не стала прямо обвинять Россию в ракетном ударе по гражданским в Запорожье, но заявила, что он "безусловно" согласовывается с предыдущими подобными атаками.

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Целью атаки по Запорожью могли быть именно гражданские

В результате российских обстрелов Запорожья по меньшей мере один человек погиб, а еще 32 – получили ранения. В Украине обстрел называют "конкретным умышленным ударом по жилому дому". В США имеют схожее мнение.

Он, безусловно, мог быть направлен против гражданских. Очевидно, что атаковать гражданскую инфраструктуру и не считаться с тем, чтобы избежать нападения на гражданских, – это прямо по российскому сценарию, и это абсолютно возможно,

– заявил Кирби.

Координатор СНБО США подытожил, что у Соединенных Штатов пока нет "конкретной информации об этом ударе".

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Удар по Запорожью 22 марта: коротко