Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Администрация Байдена не стала прямо обвинять Россию в ракетном ударе по гражданским в Запорожье, но заявила, что он "безусловно" согласовывается с предыдущими подобными атаками.
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Целью атаки по Запорожью могли быть именно гражданские
В результате российских обстрелов Запорожья по меньшей мере один человек погиб, а еще 32 – получили ранения. В Украине обстрел называют "конкретным умышленным ударом по жилому дому". В США имеют схожее мнение.
Он, безусловно, мог быть направлен против гражданских. Очевидно, что атаковать гражданскую инфраструктуру и не считаться с тем, чтобы избежать нападения на гражданских, – это прямо по российскому сценарию, и это абсолютно возможно,
– заявил Кирби.
Координатор СНБО США подытожил, что у Соединенных Штатов пока нет "конкретной информации об этом ударе".
Стоит прочесть Разведка предупредила, что Россия будет менять основные направления атак ракетами и дронами.
Удар по Запорожью 22 марта: коротко
- В результате вражеского обстрела жилых домов в Запорожье обрушились этажи, а также начали гореть балконы.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские войска обстреляли не только Запорожье, но и Хортицу.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров заметил, что одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом. Кроме этого, он опубликовал жуткое видео последствий попадания.
- На циничность захватчиков отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что день атаки не должен стать просто обычным днем в Украине, где-нибудь еще в Европе или мире. Украинский лидер призвал к еще большему единству и решительности, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь.