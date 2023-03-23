В США уже заявили, что российский удар, очевидно, был направлен именно на гражданских. Это сценарий страны-террористки.

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Алексей Белошицкий – первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции – опубликовал кадры, снятые вскоре после террористической атаки.

Патрульные полицейские вместе с другими службами работали на месте трагедии и оказывали пострадавшим необходимую помощь.

Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных жилищ людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара,

– рассказал Белошицкий.

Кроме того, он добавил, что экипажи патрульных охраняют место происшествия, а также регулируют дорожное движение на усложненных участках.

Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

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