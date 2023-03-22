Пожар в домах уже ликвидирован, но спасатели продолжают поисковые работы. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. 24 Канал.
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Два подъезда полностью разрушены
В квартирах люди жить не смогут. По словам Куртева, в домах отключили свет и газ, поскольку коммуникации могут быть повреждены. Однако коммунальные службы будут работать на месте. Как только смогут подключить все вспять, это сделают.
В двух домах разрушены по одному подъезду. Квартиры не подлежат проживанию,
– сказал Куртев.
Кроме того, на месте атаки развернули палатку, где помогают пострадавшим. Там работают соцработники, волонтеры и психологи. Они регистрируют жителей дома и выясняют, нужна ли им помощь в проживании. Два человека уже разместили в модульном городке.
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