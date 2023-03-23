Патрульные вместе с военными начали обследовать близлежащую местность и обнаружили виновника на остановке общественного транспорта. Горе-водителя вернули на место ДТП и начали следствие по случившемуся.

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У мужчины присутствовали признаки опьянения

В Киеве произошло ДТП в Голосеевском районе города. Водитель BMW врезался в автомобили Skoda и Mercedes-Benz, а затем убежал в сторону леса. Патрульные, которые прибили на место аварии, опросили свидетелей и узнали приблизительное описание беглеца.

Проезжавшие мимо военные помогли полицейским обследовать прилегающую территорию. Недалеко они обнаружили мужчину, который сидел на остановке общественного транспорта.

Он походил по описанию на водителя BMW, о котором говорили свидетели. Это 27-летнего мужчину правоохранители заметили признаки алкогольного опьянения.

Патрульные вернули беглеца на место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств,

– отметили в пресс-службе.

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