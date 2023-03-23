Патрульные вместе с военными начали обследовать близлежащую местность и обнаружили виновника на остановке общественного транспорта. Горе-водителя вернули на место ДТП и начали следствие по случившемуся.
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У мужчины присутствовали признаки опьянения
В Киеве произошло ДТП в Голосеевском районе города. Водитель BMW врезался в автомобили Skoda и Mercedes-Benz, а затем убежал в сторону леса. Патрульные, которые прибили на место аварии, опросили свидетелей и узнали приблизительное описание беглеца.
Проезжавшие мимо военные помогли полицейским обследовать прилегающую территорию. Недалеко они обнаружили мужчину, который сидел на остановке общественного транспорта.
Он походил по описанию на водителя BMW, о котором говорили свидетели. Это 27-летнего мужчину правоохранители заметили признаки алкогольного опьянения.
Патрульные вернули беглеца на место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств,
– отметили в пресс-службе.
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Водитель грузовика вызвал масштабное ДТП в Хмельницкой области
- 21 марта в Хмельницкой области произошло масштабное ДТП. Водитель грузовика причинил аварию, в которой пострадали 7 автомобилей.
- К счастью, в результате ДТП никто не травмировался. Впрочем, автомобили получили механические повреждения.
- В результате, сотрудники полиции составили на водителя грузовика административный протокол за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств".