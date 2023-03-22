Детали жуткого инцидента расследуют правоохранители. Трагедия произошла в Подольском районе Киева.
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На место происшествия приехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи
Полиция расследует смерть мужчины в Подольском районе Киева. По предварительной информации, 29-летний мужчина погиб после того, как в его руках сдетонировала граната.
В Подольском районе Киева произошел взрыв / Фото полиции Киева
Свидетели, услышавшие взрыв на переулке Квитневом, немедленно сообщили об этом полиции. Как сообщают, на место происшествия приехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи.
Следователи уже работают на месте событий / Фото полиции Киева
На опубликованных полицией фото видно, что жуткий инцидент произошел возле детской площадки. Правоохранители устанавливают детали.
Возле детской площадки в руках мужчины сдетонировала граната / Фото полиции Киева
Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство,
– сообщили следователи.
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Ночью россияне атаковали дронами Ржищев: что об этом известно
- Ночью 22 марта русские захватчики атаковали дронами-камикадзе Ржищев, что в Киевской области. Вражеские беспилотники попали в здание общежития.
- По данным начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова, в результате нападения дронов, 7 человек получили травмы. Первые взрывы прогремели в 3 часа ночи, а потом еще ряд.
- Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из общежития. Часть здания почти полностью разрушена, там произошел пожар.
- В результате атаки 20 человек госпитализировали в больницу. Судьба еще 5 человек пока неизвестна.