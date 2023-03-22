Детали жуткого инцидента расследуют правоохранители. Трагедия произошла в Подольском районе Киева.

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На место происшествия приехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи

Полиция расследует смерть мужчины в Подольском районе Киева. По предварительной информации, 29-летний мужчина погиб после того, как в его руках сдетонировала граната.



В Подольском районе Киева произошел взрыв / Фото полиции Киева

Свидетели, услышавшие взрыв на переулке Квитневом, немедленно сообщили об этом полиции. Как сообщают, на место происшествия приехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи.



Следователи уже работают на месте событий / Фото полиции Киева

На опубликованных полицией фото видно, что жуткий инцидент произошел возле детской площадки. Правоохранители устанавливают детали.



Возле детской площадки в руках мужчины сдетонировала граната / Фото полиции Киева

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство,

– сообщили следователи.

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