Авария случилась около 17:30 на улице Юрия Савицкого в Летичеве. На месте происшествия работали правоохранители.

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Водитель грузовика вызвал масштабное ДТП

Правоохранители рассказали, что З2-летний житель Винницкой области, управляя грузовым автомобилем "МАН", буксировал грузовик "ИВЕКО". Водитель нарушил правила дорожного движения.

Во время движения буксированное транспортное средство отцепилось и столкнулось с припаркованным автомобилем "Рено". Далее произошло очередное столкновение с автомобилями "Пежо", "Дача", "ЗАЗ", "Шкода", "Ниссан" и "Фиат".

К счастью, в результате ДТП никто не травмировался, однако автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции составили на водителя грузовика административный протокол за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств".

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Хмельницкой области

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